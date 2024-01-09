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Военная операция на Украине ,  
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США и союзники провели тайную встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу по урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде, посвященную урегулированию конфликта на Украине, но значительных результатов не достигли, узнал Bloomberg. Россия не раз заявляла о готовности к переговорам
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Советники по национальной безопасности стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) 16 декабря провели тайную встречу в Эр-Рияде, на которой в том числе обсуждали варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, встреча прошла на фоне провала украинского контрнаступления, задержек с предоставлением Киеву «жизненно важной помощи», а также попыток Москвы «разделить и представить Украину и ее союзников не желающими вести переговоры о прекращении войны».

Источники Bloomberg сообщили, что обсуждались украинская «формула мира» и способы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией. И отметили, что Украина и ее союзники продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией.

На встрече также присутствовали представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Делегатов России на встречу не пригласили, а Китай, Бразилия и ОАЭ отказались от участия. По словам источников, значительного прогресса достигнуто не было, а участников, по сравнении с прошлой встречей в Джидде (Саудовская Аравия), стало значительно меньше.

Главными итогами стало подтверждение со стороны Запада приверженности к территориальной целостности Украины, а также заверения, что поддержка будет продолжаться, пишет Bloomberg.

Двухдневные консультации по Украине в Джидде состоялись в начале августа 2023 года. На них присутствовали представители 42 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и ЮАР. Главной темой также была продвигаемая Украиной формула мира. Осуждались и иные пути урегулирования конфликта, включая китайский план.

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Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в мае российский МИД, а после офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.

Впоследствии российский президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Россия готова к переговорам, но с учетом своих интересов, заявил Путин в сентябре 2023 года. Предложение Киева вести диалог на базе «Формулы мира» Владимира Зеленского, предусматривающей вывод войск, Москва отвергла.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мирные переговоры Украина Военная операция на Украине «Большая семерка» Эр-Рияд тайна встреча
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