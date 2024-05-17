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Военная операция на Украине ,  
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Путин отверг урегулирование на Украине через ультиматум из Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Россия не допустит предъявления ей ультиматумов в рамках урегулирования кризиса на Украине, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.

Так Путин ответил на вопрос о мирных переговорах с Киевом и проведении форума по урегулированию кризиса в Швейцарии, который состоится в июне.

По мнению президента, смысл конференции в том, чтобы предъявить России ультиматум от как можно большего числа стран.

«Потом заявить о том, что со всеми согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет», — заявил Путин.

Путин отверг урегулирование на Украине через ультиматум из Швейцарии
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По словам президента, у Москвы есть база для проведения мирных переговоров — в частности, достигнутые в марте 2022 года в Стамбуле договоренности. Под выдержкой из этого документа стоит подпись представителя украинской стороны, отметил Путин.

Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, подчеркнул Путин. Украина сама заявила о продолжении военных действий до «последнего украинца», добавил он.

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В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле Берн объявил, что саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Москву не пригласили для участия в конференции «на этом этапе», заявили в МИД Швейцарии. Российские власти заявляли о бесперспективности этой конференции. Лидеры ЮАР и Бразилии отказались приехать на нее.

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Путин находится с двухдневным визитом в Китае. Это первый зарубежный визит российского президента после инаугурации. 16 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.

17 мая российский президент прибыл в Харбин.

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политик, президент России
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