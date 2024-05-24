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Военная операция на Украине ,  
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Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине

Бразилия и Китай призвали к саммиту, который поддержат и Россия, и Украина
Сюжет
Военная операция на Украине
Две страны призвали провести «в подходящее время» мирную конференцию, которую поддержат как Москва, так и Киев. В Швейцарии в июне пройдет саммит по украинскому мирному плану, который Россия считает неприемлемым
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бразилия и Китай предлагают провести конференцию по мирному урегулированию между Россией и Украиной, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии, где будут обсуждать план, предложенный Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление двух стран после встречи главы китайского МИДа Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — приводит агентство выдержку из документа.

Обе страны изложили «общие понимания» относительно способов решения военного конфликта. Bloomberg пишет, что Пекин впервые подписал заявление с другой страной, касающееся боевых действий на Украине. Однако не так давно Китай выпустил совместное заявление с Россией, где стороны выступили против эскалации конфликта и призвали «предотвратить его переход в неконтролируемую фазу». Оно вышло во время двухдневного визита президента Владимира Путина в Китай.

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Политика
Джо Байден

Китайские власти ранее уже выступали за проведение российско-украинских переговоров, в которых обе страны будут представлены на равноправной основе. По данным Politico, Пекин предупредил европейские страны, что пропустит саммит в Швейцарии и другие подобные встречи, если на них не позовут Россию.

Российские власти заявляют, что не отказываются от диалога с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы Москвы. «Формулу мира» Киева, на основе которой пройдет саммит в Швейцарии 15–16 июня, Москва считает неприемлемой (она в том числе включает пункт о выводе российских войск на границы 1991 года).

Швейцария пригласила на саммит более 160 стран и международных организаций. Ожидается, что в нем будут участвовать лидеры Германии, Канады и Японии и еще около 70 стран, но президент США Джо Байден может пропустить встречу, писал Bloomberg.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай Бразилия саммит Украина Швейцария
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