Politico узнала о планах Эр-Рияда сообщить России итог саммита по Украине

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Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах саммита по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Переговоры проходят в саудовском городе Джидда. Их цель — объединить страны глобального Юга, то есть Бразилию, Индию и Южную Африку с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине. Россию не пригласили, тогда как украинская сторона будет представлена на встрече.

Как пишет Politico, неизвестно, будет ли на встрече Китай. Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в подготовке саммита, сказал, что большинство участников в прошлый раз сожалели из-за того, что Пекин не участвовал. Встреча в Саудовской Аравии является продолжением саммита, прошедшего в июне в Копенгагене. На ней, как писала Politico, Эр-Рияд сыграл «очень активную роль» в области международной дипломатии.

Встреча, в которой приняли участие советники по национальной безопасности из разных стран, стартовала 4 августа. Как писала Financial Times, конференция, проходящая в Саудовской Аравии, может стать успешной, если удастся согласовать дату проведения глобального мирного саммита.

Ранее власти России сообщали о намерении следить за конференцией в Джидде. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Украина «не хочет и не может хотеть мира», поскольку страну «используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией».

Москва отказывается от любых планов мирного соглашения, в которых бы оспаривался ее суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил о невозможности прекратить огонь, пока украинская армия ведет наступление. Украинская сторона настаивает на возвращении к границам 1991 года, в которых были не только эти области, но и Крым, вошедший в состав России в 2014 году.