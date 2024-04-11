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Политика ,  
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Захарова назвала оторванными от реальности планы саммита по Украине

Захарова: мероприятия по Украине без участия России бесперспективны
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Урегулирование ситуации на Украине по «формуле Зеленского» не предполагает компромиссов, а мероприятия по украинскому кризису без позиции России оторваны от реальности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Так Захарова прокомментировала вопрос о возможности участия России в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

«Мероприятия, которые игнорируют позицию России, <...> оторваны от реальности и бесперспективны. «Формула Зеленского» не предполагает компромиссов, <...> игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств», — заявила Захарова.

Саммит в Швейцарии Захарова назвала переупакованным «копенгагенским процессом» — неформальные переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходили в столице Дании летом 2023 года без участия России.

Россия не примет участия в переговорах в Швейцарии, даже если получит приглашение, подчеркнула Захарова.

Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине в июне
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил состоящую из десяти пунктов «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение России и Украины к границам 1991 года. В Москве исключили переговоры на этой основе, призывая Киев учитывать «реалии на земле».

В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по Украине, участники которой обсудят в том числе «формулу мира» Зеленского. Тогда глава МИД страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что не все пункты плана, предложенного украинским президентом, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон. Формула мира Украины — это план лишь одной из сторон конфликта, основанный на неприемлемых для России условиях, подчеркнул Кассис

10 апреля Берн объявил, что саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

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Мария Захарова Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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