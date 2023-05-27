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Политика ,  
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Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии

Президент США Байден чрезвычайно негативно оценил размещение ядерного оружия у Минска
Лукашенко накануне сообщил, что российское ядерное оружие начало перемещение в Белоруссию. Вашингтон раскритиковал решение Москвы. Минск попросил не переживать за ядерное оружие, «мы люди пунктуальные, хозяйственные»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Реакция президента США Джо Байдена на размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии — «чрезвычайно негативная», об этом сам политик заявил журналистам, пишет Reuters.

Ранее он говорил о беспокойстве из-за размещения вооружений и отмечал, что пока этого не произошло.

Разместить в Белоруссии ядерное оружие решил президент Владимир Путин, специально для вооружения планировалось построить хранилище. Минобороны объясняло размещение ТЯО в Белоруссии отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО. Министр Сергей Шойгу заверил, что контроль и решение о применении останется за Москвой.

К концу мая ядерное оружие начало перемещение из России в Белоруссию, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко: «Надо было подготовить там (в Белоруссии. — РБК) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали». «Мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», — пообещал он.

В Евросоюзе сочли размещение ядерного оружия безответственной эскалацией, а руководство НАТО заверило, что отслеживает ситуацию. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев затронул этот вопрос в конце мая, заявив об уникальном уровне сотрудничества Москвы и Минска. «Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — подчеркнул он и предложил обсудить «данную проблему».

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО.

Обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно, сказано в договоре.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия Джо Байден ядерное оружие США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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