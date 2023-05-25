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Политика ,  
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Лукашенко гарантировал безопасность для ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко: ядерное оружие России, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеграм-каналу SHOT.

«Насчет замка не беспокойтесь, вы знаете, что мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», — сказал Лукашенко.

25 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — отметил он.

В начале мая Лукашенко говорил, что диверсанты стали чаще проникать в Белоруссию. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволят диверсантам проникать в страну. Белорусский президент отметил, что обстановка вокруг республики остается сложной, в том числе из-за наращивания военного потенциала НАТО.

До этого Лукашенко рассказывал о провалившейся «операции против Белоруссии». По его словам, Служба безопасности Украины вместе с разведкой США пытались уничтожить на территории республики российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, но злоумышленников задержали.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие

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