Токаев заявил о феномене с одним на двоих ядерным оружием

Президент Казахстана отметил, что сегодня существует «феномен» Союзного государства России и Белоруссии, уровень интеграции в котором отличается от уровня интеграции в ЕАЭС. Токаев предложил коллегам обсудить «данную проблему»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Евразийского экономического форума обратил внимание на наличие «феномена» Союзного государства России и Белоруссии в структуре ЕАЭС и предложил коллегам обсудить разный уровень интеграции стран. Трансляцию вел РБК.

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — отметил казахский президент.

ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах. Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте объединения.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах.

Так, в 2022 году Минск и Москва должны были заниматься координацией действий по формированию цен на газ для Белоруссии. Также до 1 декабря 2023 года должно быть принято решение о сроках и принципах его внедрения. Обе страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В январе Лукашенко говорил об отставании в выполнении некоторых важных программ Союзного государства. По его словам, около 70% мероприятий по реализации уже выполнено, но некоторые отстают от графика. Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта, отметил тогда президент.

25 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. В Минобороны объясняли размещение ТЯО в Белоруссии отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой НАТО.

США, страны Евросоюза и Украина выступили с критикой этого решения Москвы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его «безответственной эскалацией» и сообщил, что Брюссель готов ответить на него новыми санкциями. Официальный представитель НАТО заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией.