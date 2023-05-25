Шойгу: контроль и решение по использованию ядерного оружия в Белоруссии — за Россией

Шойгу назвал, за кем решение по применению ядерного оружия в Белоруссии

Белорусское спецхранилище для ядерного оружия России будет построено к июлю, стороны договорились о порядке его содержания. Контроль за ним и решение о ядерном ударе этими силами останется за российской стороной

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Он и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия в спецхранилище на белорусской территории, сообщило военное ведомство Белоруссии. «Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — сказал Хренин.

Россия оснастила белорусскую армию ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения «авиационных средств поражения в ядерном оснащении», отчитался Хренин. Белорусские военные прошли обучение на полигонах России по обращению с этой техникой.

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО. В договоре говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) сообщил в конце марта президент Владимир Путин. Хранилище для ядерных вооружений будет построено к 1 июля. В Минобороны объясняли размещение ТЯО в Белоруссии отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО.

Руководство Евросоюза назвало решение Москвы безответственной эскалацией, в НАТО сообщили об отслеживании ситуации. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев в конце мая заявил об уникальном прецеденте, указав на сотрудничество России и Белоруссии. «С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — сказал он, предложив обсудить «данную проблему».

