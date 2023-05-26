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Военная операция на Украине ,  
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Медведев пригрозил превентивным ударом за поставки ядерного оружия Киеву

Дмитрий Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украине дадут ядерное оружие
Если Украина получит от Запада ядерное оружие, «тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом», сказал Медведев, не уточнив, куда именно будет «прилет»

Если Киев получит от Запада ядерное оружие, то России придется нанести превентивный удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам во время визита во Вьетнам.

«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Запад не осознает возможности такого развития событий, но до этого «дойдет при определенных условиях». Если Украине дадут ядерное оружие, «тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом», — предупредил он, не уточнив, куда именно будет «прилет».

Медведев добавил, что Европа «сошла с ума» и пытается своими решениями «накалить» обстановку. США, по его мнению «действуют в створе своих прагматических интересов» и зарабатывают на ситуации, при этом пытаясь «изничтожить многовекового врага».

Зампред Совбеза постоянно делает заявления по теме ядерного оружия. 23 мая он сказал, что страны НАТО «несерьезно» относятся к угрозе начала ядерной войны, поставляя Украине «опасное оружие». Он предупредил, что если события пойдут по «непредсказуемому сценарию», то «ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе».

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Персоны
Дмитрий Медведев ядерное оружие Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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