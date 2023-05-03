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Минобороны объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии угрозой НАТО

Минобороны: размещение ядерного оружия в Белоруссии является ответом на действия НАТО
Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии в конце марта. В Минобороны объяснили решение отказом США вывести ядерное оружия с территории Европы и угрозой НАТО
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: Владислав Тимофеев / ТАСС)

Замминистра обороны России Александр Фомин рассказал военным атташе из дружественных стран о подходах Москвы к ядерному сдерживанию, в ходе которого подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии является ответом на действия НАТО, сообщили в министерстве.

«На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на брифинге замминистра была «дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием», уточнили в министерстве.

«Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводе американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты. В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки», — сообщили в Минобороны.

25 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — отметил он.

По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда конкретно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, глава государства не уточнил.

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США, страны Евросоюза и Украина выступили с критикой этого решения Москвы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его «безответственной эскалацией» и сообщил, что Брюссель готов ответить на него новыми санкциями. Официальный представитель НАТО заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Ранее Россия неоднократно обвиняла США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия в связи с размещением подобных боеприпасов на территории европейских стран. При этом Путин много раз подчеркивал, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты.

Белоруссия отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996 года, всего из страны вывезли и уничтожили на полигонах в государствах бывшего СССР 584 ракеты средней и меньшей дальности. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус.

В ДНЯО говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения. Несмотря на это, США разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, говорилось в черновой версии доклада члена комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дея в 2021 году.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны ядерное оружие НАТО Белоруссия
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