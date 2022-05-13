В Кремле заявили, что не отказываются от идеи встречи Путина и Зеленского

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Россия не отказываетcя от идеи организовать встречу президента страны Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но для этого следует подготовить конкретный документ, который окончательно утвердят главы двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне», — сказал он, добавив, что при иных обстоятельствах встреча глав государств «вряд ли возможна».

Зеленский неоднократно просил встречи с российским коллегой. В Кремле не раз говорили, что разговор о встрече Путина и Зеленского можно будет вести только тогда, когда Россия и Украина согласуют итоговый документ на переговорах, чтобы главы государств могли его утвердить.

Помочь с организацией встречи двух президентов предлагали главы других государств, в том числе президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. В конце апреля Эрдоган заявил, что собирается позвонить обоим коллегам и попытаться довести процесс до их личной встречи. 26 апреля, писала soL Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента, в ходе телефонных переговоров Эрдоган предложил Путину согласиться на встречу с Зеленским.

Спустя сутки, 27 апреля, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил, что переговоры российского и украинского президентов могут состояться «в ближайшие дни».