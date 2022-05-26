Шольц назвал, при каком условии Россия пойдет на «серьезные переговоры»

В Москве недооценили единство западных стран, но переговоры между Россией и Украиной не начнутся, пока в Кремле не поймут стойкость Киева в вопросе обороны, считает Шольц. Мединский говорил, что диалог «заморожен» Украиной

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Москва не станет вести переговоры с Киевом по урегулированию кризиса до того момента, пока российские власти не осознают прочность украинской обороны, при этом Берлин делает все, чтобы НАТО не стало стороной конфликта. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Stern.

«Серьезно вести переговоры о мире Путин будет только в том случае, если поймет, что не может сломать оборону Украины», — сказал канцлер Германии.

По его мнению, власти России недооценили «единство и силу» Евросоюза, НАТО и «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Япония). Запад не согласится с «навязанным миром», как и Украина, предупредил он, добавив, что «цель ясна» — не допустить победы России. Шольц уверен, что Москва намерена вернуться к тому мировому порядку, при котором свобода и суверенитет принадлежат не всем, а правила диктует более сильная сторона.

«Это империализм! <...> Это попытка отбросить нас назад во времена, когда война была обычным политическим инструментом, когда на нашем континенте и в мире не было стабильного мирного порядка», — подчеркнул он.

Канцлер Германии добавил, что после двух разрушительных мировых войн государства создали систему международного сотрудничества, и именно на нее должно делать ставку международное сообщество.

Ранее Шольц не раз связывал снятие санкций с России только с заключением соглашения с Украиной, в середине мая он назвал это «единственной правдоподобной возможностью». При этом для снятия ограничительных мер нужно будет согласие властей Украины, добавлял он, указывая, что в Кремле многие еще не осознали этого, что приведет к «разрушительным последствиям» для России.

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В мае немецкий канцлер призвал возобновить и конкретизировать переговорный процесс между Россией и Украиной, создав условия для «очень быстрого» достижения договоренностей. «После многих, многих тысяч смертей не должно быть новых жертв и еще больше разрушений на Украине», — указал он. Шольц спустя несколько дней после этих слов провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, тот сказал, что позиция Киева после стамбульских переговоров значительно изменилась, дипломатический процесс оказался ими «по сути заблокирован».

Спецоперация России на Украине началась в ночь на 24 февраля, переговорные делегации провели первую встречу через несколько дней, 28 февраля. Всего представители Москвы и Киева трижды встретились в Белоруссии, затем в конце марта состоялась встреча в стамбульском дворце Долмабахче, на которых украинская делегация передала свои предложения по мирному урегулированию ситуации.

«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — сказал в середине мая глава российской делегации Владимир Мединский, назвав «замораживание» процесса инициативой Киева.

Как пояснял украинский президент Владимир Зеленский, представители страны сядут за стол переговоров только после возвращения территорий на состояние до 24 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба затем заверил, что у Украины предварительных условий для возобновлений дипломатических контактов нет, несмотря на то, что ведение переговоров для страны «эмоционально болезненно».