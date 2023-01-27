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Le Monde узнала о сложностях с поставками французских танков Украине

Le Monde: у Франции мало обещанных Украине танков Leclerc
Танки Leclerc выступают мощным авангардом армии Франции, но у них есть и слабые стороны, в частности техническое обслуживание. При этом не ясно, имеет ли смысл передавать Киеву всего 10–20 танков, пишет Le Monde
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Танк Leclerc (Фото: Nicolas Liponne / Zuma / Global Look Press)

Танки Leclerс, поставки которых в украинскую армию не исключают французские власти, «столь же прочны, сколь и хрупки», пишет Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах республики.

Собеседник газеты указал, что боевая машина требует значительной материально-технической поддержки при развертывании. Речь идет об обеспечении горючим и боеприпасами, но прежде всего о техническом обслуживании. Развернутые в Румынии 13 танков Leclerc обслуживаются 200 специалистами при помощи двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин, указывает издание.

При этом не ясно, есть ли смысл в передаче Украине 10–20 танков, ради которых пришлось бы отдельно обучать ее военных. Эксперты указывают, что немецких танков Leopard в Европе на порядок больше, чем Leclerc. «По той же причине украинцы в своих запросах отдают предпочтение Leopard. Чем больше танков одного типа будет на Украине, тем легче будет их обслуживать», — пояснил Le Monde источник в правительстве Франции.

Армия Франции располагает сейчас всего 226 танками Leclerc, причем эксплуатируются только 60% (около 135), остальные используются в учебных целях. Перспектива, что Париж действительно передаст украинским военным эти машины, мала, поскольку, если передать Киеву около сотни танков, это серьезно ослабит обороноспособность Франции, указал эксперт по вооружениям Лео Периа-Пенье из Французского института международных отношений IFRI. «Либо передадим 10–12 танков Leclerc, но они существенно не изменят ситуацию на месте, — отметил он. — А усилия, затраченные на обучение украинских военных по обслуживанию танков, будут огромными и непропорциональными реальной пользе».

Несмотря на это, танки Leclerc служат авангардом французских вооруженных сил, сочетая в себе мобильность благодаря гусеничному основанию, бронированную защиту и огневую поддержку 120-мм пушки. Предельная скорость танка — 80 км/ч, он способен поражать движущуюся цель на расстоянии до 4 км, обеспечивая при этом защищенность экипажа, подчеркнул в беседе с газетой командир корпуса 1-го истребительного полка (1-й RCh), развернутого в Румынии в качестве помощи Франции в усилении восточного фланга НАТО, Александр де Фелигонд.

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Об обсуждении возможных поставок танков из Франции на Украину написала в середине января Politico со ссылкой на источники. Собеседник тогда подчеркнул, что вопрос все еще не решен, ведутся консультации. О поставках Leclerc просили Париж украинские власти, однако раньше им отвечали, что такие танки больше не производятся, из-за чего возникают проблемы, связанные с техническим обслуживанием и поставкой запчастей. По данным Le Monde, к концу января Киев и Париж продолжают обсуждать вопрос о Leclerc, диалог ведется, «в частности, для оценки соотношения затрат и выгод от такой поставки», пояснил газете источник.

Официально власти Франции не исключают поставки танков: президент Эмманюэль Макрон дал поручение Минобороны проработать этот вопрос. В последний раз он беседовал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 24 января. Макрон, в частности, поинтересовался потребностями Украины и выразил полную готовность Франции реагировать на них, говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Ранее Франция одобрила поставки на Украину колесных танков AMX-10, их планируют передать в течение двух месяцев. Поставить танки Украине также согласились среди прочего власти Великобритании, Германии и США.

В Кремле выражали уверенность, что западные танки не помешают России добиться целей на Украине. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверен, что сама по себе передача Киеву немецких танков кардинально не изменит ситуацию, но может начаться подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной или ближе к лету, «вот тогда это будет серьезно».

Le Monde узнала о сложностях с поставками французских танков Украине
Le Monde узнала о сложностях с поставками французских танков Украине

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция танки Украина поставки оружия Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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