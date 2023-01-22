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Франция и ФРГ проведут учения в Литве и Румынии

Франция и ФРГ проведут учения Франко-германской бригады в Литве и Румынии
Цель учений Франко-германской бригады — поддержка союзников на востоке, говорится в декларации двух стран
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета министров двух стран в Париже.

«Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения Франко-германской бригады в Литве и Румынии», — отмечается в ней.

22 января Германия и Франция отмечают 60-летие франко-германской дружбы. В этот день 1963 года, через 18 лет после окончания Второй мировой войны, канцлер Конрад Аденауэр и президент Шарль де Голль подписали Елисейский договор, заложивший основы примирения между двумя странами.

По словам канцлера Олафа Шольца, сотрудничество между Германией и Францией необходимо не только для обеих стран, но и для Европы в целом. Он назвал Францию и Германию — двигателем в Европе. «Этот двигатель также приводится в действие «от нашей твердой воли неоднократно преобразовывать разногласия и различия в интересах в согласованные действия», — отметил канцлер.

Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung изложили семь стратегических целей завтрашнего дня. Первая — сделать Европу еще более суверенной и «иметь геополитические возможности для формирования международного порядка». «Для сильной Европы завтрашнего дня мы должны сейчас больше инвестировать в наши вооруженные силы и нашу военную промышленность в Европе», — считают лидеры. Вторая — стать первым в мире углеродно-нейтральным континентом. Третья — Евросоюз должен проложить путь к тому, чтобы стать мировым лидером в области производства и инноваций. Четвертая — экономический и социальный прогресс должен «идти рука об руку» с экологическим переходом. Пятая — инвестирование в «зеленые» и цифровые технологии. Шестая — защита европейских граждан и их свобод. Седьмая — расширение ЕС и сохранение его дееспособности.

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Теги
Елена Чернышова
Франция Германия учения
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