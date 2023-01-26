Глава МИД Франции Катрин Колонна приехала в Одессу в день воздушной тревоги

Глава МИД Франции приехала в Одессу в день воздушной тревоги

Катрин Колонна (Фото: MinColonna / Twitter)

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я сегодня в Одессе, чтобы подчеркнуть поддержку, которую Франция оказывает суверенитету Украины», — написала Колонна.

Колонна также опубликовала фото у стелы с надписью «Одесса».

Сегодня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате ударов возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Франция, как и другие страны Запада, оказывает Украине военную и экономическую помощь. Так, в начале января Минобороны Франции сообщило, что в течение двух месяцев доставит на Украину колесные танки AMX-10 RC.

Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Франция может направить в Киев еще и танки Leclerc собственного производства. Он поручил Минобороны проработать этот вопрос. При этом Макрон заявил, что поставки французских танков возможны только при трех условиях: «это не приведет к эскалации», может оказать «реальную и эффективную поддержку» Украине и не ослабит обороноспособности Франции.