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Премьер Британии заявил о лучшем моменте для поставок оружия на Украину

Премьер Британии Сунак: сейчас наилучший момент для поставок оружия на Украину
Британия задействует свое влияние в НАТО и «Большой семерке» для ускорения военных поставок Киеву от других стран. Киев скоро получит британские танки, российское посольство исключало, что они повлияют на ход конфликта
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2 (Фото: army.mod.uk)

Великобритания направит в украинские войска эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель, остальным странам следует ускорить поставки вооружений, чтобы добиться максимальной эффективности, заявил британский премьер Риши Сунак. Его слова приводит канцелярия премьера на сайте.

Кроме того, ВСУ получат около 30 самоходных гаубиц AS90.

«В преддверии годовщины [ввода российских войск на Украину] премьер-министр будет стремиться продемонстрировать мощь Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенного экспедиционного корпуса Великобритании и повсюду», — сказал представитель офиса британского премьера, его имя не называется.

Сунак намерен сотрудничать с партнерами Великобритании, чтобы обеспечить Украине предельно выгодное положение перед «вступлением в будущие мирные переговоры с позиции военной, экономической и дипломатической силы» и обеспечить стране прочный мир.

Challenger 2 служит основным боевым танком британской армии с 1998 года, его применяли в Косово, Боснии и Ираке. Его максимальная скорость — 59 км/ч по дороге и 40 км/ч по пересеченной местности, танк оснащен 120-мм нарезной пушкой и достаточно универсален, чтобы действовать в условиях конфликта высокой интенсивности, говорится на сайте армии королевства. Эффективная дальность стрельбы танка — 8 км.

Сунак пообещал передать Украине танки Challenger 2 накануне днем, 14 января, во время телефонного разговора с президентом республики Владимиром Зеленским. Сейчас на вооружении британской армии насчитывается 227 танков Challenger 2, отмечает The Guardian.

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В середине января о решении передать Украине танки сообщили и польские власти, речь идет о роте Leopard. Как пишет Bloomberg, аналогичное решение могут принять и немецкие власти, долгое время отказывавшиеся направить Киеву танки, не желая становиться первыми на Западе в этом процессе. Об этом могут объявить до 20 января, когда пройдет встреча министров обороны западных стран на базе Рамштайн.

Российские власти неоднократно критиковали передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт. Посольство России в Великобритании заявило, что Challenger 2 «вряд ли помогут украинским военным переломить ситуацию на поле боя» и окончание конфликта не приблизят.

Премьер Британии заявил о лучшем моменте для поставок оружия на Украину
Премьер Британии заявил о лучшем моменте для поставок оружия на Украину

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Риши Сунак поставки оружия Украина танки
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