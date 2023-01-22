Какое оружие Запад пообещал поставить Украине. Фотогалерея

На фото: военнослужащие бундесвера направляются к комплексам Patriot на презентации для прессы в учебном центре в Варбело, Германия, 18 декабря 2012 года.

На фоне ударов по критической инфраструктуре Украины США пообещали Киеву давно запрашиваемые Украиной системы ПВО Patriot. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи на данный момент составляет около $1,1 млрд.

Помимо этого, Украина должна получить устанавливаемые на вездеходы Humwee зенитно-ракетные комплексы Avenger, британские переносные ЗРК Starstreak air defence, а также американо-норвежские комплексы ЗРК NASAMS, которые уже направлялись на Украину в прошлом году. Ожидается, что NASAMS будет предоставлен в количестве шести штук.