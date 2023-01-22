Какое оружие Запад пообещал поставить Украине. Фотогалерея
Накануне встречи контактной группы по военной помощи Украине в Рамштайне страны НАТО отчитались о том, какое оружие они готовы направить Киеву. Важное внимание уделено поставкам ПВО, а также бронемашин для перевозки личного состава ВСУ. Впервые Украине обещаны танки производства Великобритании и Франции, а также бронемашины Bradley, которые являются основными у армии США. Главное из нового пакета военной помощи — в фотогалерее РБК
На фото: военнослужащие бундесвера направляются к комплексам Patriot на презентации для прессы в учебном центре в Варбело, Германия, 18 декабря 2012 года.
На фоне ударов по критической инфраструктуре Украины США пообещали Киеву давно запрашиваемые Украиной системы ПВО Patriot. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи на данный момент составляет около $1,1 млрд.
Помимо этого, Украина должна получить устанавливаемые на вездеходы Humwee зенитно-ракетные комплексы Avenger, британские переносные ЗРК Starstreak air defence, а также американо-норвежские комплексы ЗРК NASAMS, которые уже направлялись на Украину в прошлом году. Ожидается, что NASAMS будет предоставлен в количестве шести штук.
На фото: БТР Senator на заводе Roshel в городе Миссиссога, Онтарио, Канада, 19 января 2023 года.
Постоянные потери бронетехники ВСУ вынудили страны Запада вложиться в поставку большого количества бронемашин для перевозки личного состава.
Канада пообещала отправить Украине 200 машин собственного производства Senator. Речь идет о бронеавтомобиле на шасси F550 от Ford. Машина может развивать скорость до 110 км/ч и оснащаться пулеметом или автоматическим гранатометом.
Помимо этого на Украине могут появиться французские машины Bastion, которые ранее Париж отправлял в зоны конфликтов в Африке, а также внешне похожие на небольшие танки шведские Strf 90 и американские М-113, которые ранее уже использовались ВСУ на различных направлениях.
На фото: солдат британской армии в БТР Bulldog в порту Палдиски, Эстония, 5 апреля 2017 года.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пообещал направить на Украину гусеничные БТР Bulldog. Эта машина использовалась в ходе вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане. Создатели заверяют, что благодаря броне от израильской Rafael она может выдержать выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Двигатель на Bulldog делает Rolls-Royce.
США в свою очередь пообещали Киеву 90 колесных БТР Stryker. До сих пор у Украины были лишь несколько канадских аналогов этой машины. Бронемашины семейства Stryker использовались в Ираке, однако практически не поставлялись армиям других стран.
На фото: солдаты немецкой армии на БМП Marder прибывают на военные учения НАТО в Адажи, Латвия, 4 октября 2015 года.
Германия согласилась поставить Украине 40 БМП Marder. Это не новая машина, в основном хранившаяся на складах Бундесвера (ей на смену пришла БМП Puma, которую Украина пока не получала). Гусеничный Marder долгое время отличала хорошая защита, однако машина редко использовалась в условиях интенсивных военных действий. Известно, что часть БМП направляли немецкому контингенту в Афганистане.
На фото: французские танки AMX 10 RC (на первом плане) и немецкие БТР Boxer занимают позиции во время немецко-французских учений Feldberg 2013 на военном полигоне Оберлаузиц, Германия, 19 марта 2013 года.
Франция пообещала поставить Украине танки AMX-10. От традиционного танка их отличает то, что они не гусеничные и колесные. Машина никогда не использовалась для прорывов бронетехники, однако за время эксплуатации в различных локальных конфликтах зарекомендовала себя как прикрытие для наступающей пехоты с пушкой калибра 105 мм.
На фото: колонна танков Challenger-2 на тренировочном полигоне британской армии в Германии, 21 января 2003 года.
Challenger 2 — основной боевой танк в армиях Великобритании и Омана, обладает высокой мобильностью и в основном предназначен для использования в зонах прямого огня, но может действовать в широком спектре конфликтов высокой интенсивности, сообщает его производитель Rheinmetall BAE Systems Land.
Машина оснащена 120-мм нарезной танковой пушкой L30. Танки этого типа использовались британской армией в Боснии, Косово и Ираке.
Правительство Великобритании объявило о решении поставить 14 танков, в случае выполнения этого решения, созданные в конце 1990-х танки станут первыми современными западными танками в распоряжении Украины.
На фото: презентация датской армией новых САУ Caesar в Оксбёле, Дания, 12 ноября 2021 года.
Дания решила передать Украине все 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые заказала у французского производителя Nexter для собственной армии. Какое количество Дания успела получить и когда будут совершены поставки украинской армии не сообщается, но известно, что это замедлит создание в датской армии новой бригады.
САУ калибром 155-мм, как указывает производитель, активно используются с 2009 года в многих армиях мира и показали себя в Афганистане, Ливане, Мали.
На Украине они уже активно используются (поставки были сделаны Францией).
На фото: отправка из Эмдена (Германия) САУ AS-90 из состава 3-го полка британской Королевской конной артиллерии для развертывания в районе Персидского залива, 8 февраля 2003 года.
САУ AS-90 калибром 155 мм стоит на вооружении британской армии с 1992 года, в Великобритании производится BAE Systems Land Systems, по лицензии собирается и в Польше. Самоходные артиллерийский установки Dana-M2 — модернизированная версия установки DANA (Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky, «Автомобильная пушка с автоматической зарядкой»), разработанного в конце 1970-х для чехословацкой армии. DANA-2 оснащена пушкой калибром 152-мм.
Самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 с пушкой калибром 155-мм–создана на основе чешской DANA в Словакии.
На фото: боевые машины M2A3 Bradley армии США на совместных учениях с эстонскими военными возле Тапы, Эстония, 23 марта 2017 года.
США пообещали поставить Украине БМП Bradley. Это основная машина, которая стоит на вооружении американской армии. На Украину она массово поставлялась, однако присутствовали отдельные бронемашины, которые Киеву направляла Австралия. Bradley, названный в честь военачальника времен Второй Мировой войны Омара Брэдли, вероятно, будет поставлен в версии А2 ODS, который оснащен 25-мм пушкой, пулеметом и противотанковым ракетным комплексом.
Archer — шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52. Отличительной ее особенностью является полностью автоматическая система заряда, а также бронированная кабина, обеспечивающая защиту от обстрелов. Минобороны Швеции не раз заявляло о возможных поставках машин на Украину, однако согласие на это дало лишь в январе.
Помимо прочего обещанного странами НАТО оружия, страны Прибалтики и Восточной Европы согласились отправить Украине последние запасы советского вооружения, включая гаубицы, вертолеты Ми-8 и танки Т-72. Также в пакеты военной помощи входят снаряды для артиллерийских установок и средств ПВО, которые уже используются в зоне конфликта.
На фото: немецкий танк Leopard 2 A6 во время зимних учений в 2014-м году.
Готовность поставить немецкие танки Leopard выражали несколько стран ЕС, на вооружении которых есть данная техника, в их числе Польша и Финляндия. Однако для этого необходимо разрешение Берлина, а власти Германии отказываются поставлять танки в одиночку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что не хочет доводить конфликт на Украине до войны между Россией и НАТО. 19 января Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщили, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, если Вашингтон передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь. При этом в Пентагоне заявляли, что пока не видят смысла в поставках Abrams, сославшись на сложность обслуживания.