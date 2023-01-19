Politico узнал о планах Франции поставить Украине танки Leclerc

Вопрос о поставках Leclerc еще не решен, вопрос усложняется еще и тем, что эти танки перестали производить во Франции, объяснял источник Politico. Компании-производителю Leclerc в 2022 году заказали 50 отремонтированных танков

Танк Leclerc (Фото: Philippe Laurenson / Reuters)

Франция рассматривает возможность поставить Украине танки собственного производства Leclerc, пишет Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

«Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал собеседник издания, отметив, что это зависит от итогов совместного заседания кабинета министров Франции и Германии, которое пройдет в воскресенье 22 января.

Ранее Politico писало, что Киев сам попросил поставить ему эти танки, однако в Париже предупредили, что Leclerc больше не производятся, из-за чего возникают вопросы, связанные с техническим обслуживанием и поставкой запчастей.

Производителем танков Leclerc является французская компания Nexter. На ее сайте указано, что танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и 12,7-мм пулеметом. Leclerc использовался французской армией в зарубежных операциях в Ливане, Эстонии и Румынии. В декабре 2022 года французское агентство оборонных закупок заказало у Nexter 50 отремонтированных танков Leclerc, первые 18 танков должны быть переданы в 2023 году. Танк собираются модернизировать новой информационной системой, управляемой башней 7,62-мм калибра для боя в городских условиях, усиленной защитой от мин и ракет.

В начале января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах создать «коалицию стран», чтобы передать Украине западные танки. Позже президент республики Анджей Дуда пообещал, что Варшава предоставит Киеву танки Leopard.

По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. Leopard различных модификаций, но без разрешения Германии передать танки немецкого производства нельзя, предупреждали в Берлине. Там пока не приняли решение по этому вопросу.

Поставить Украине тяжелую технику также обещала и Великобритания (она передаст бронетранспортеры Bulldog (FV432), танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak). Британский премьер-министр Риши Сунак уточнял, что Лондон передаст Киеву эскадрон из 14 танков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Великобритания и другие европейские страны, объявившие о поставках вооружений, неспособны изменить ситуацию и только способствуют затягиванию конфликта на Украине.