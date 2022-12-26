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В Думе объяснили, кого затронут повышенные налоги для уехавших

Депутат Андрей Исаев: нужно отменить льготы на налоги для уехавших ИП и самозанятых
Повышение налогов для уехавших из страны россиян коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас платят по сниженной ставке, пояснил депутат Андрей Исаев. Накануне это предложение вызвало споры в Госдуме
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Поправки, которые сейчас разрабатывают в Госдуме, предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул Россию, сообщил замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Аналогичную меру, по его словам, планируют применить в отношении покинувших Россию индивидуальных предпринимателей.

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4–6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — сказал Исаев «Интерфаксу».

Поправки, по словам депутата, предусматривают, что граждане, которые уехали из России, «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели». Во втором случае они не смогут пользоваться льготами, которые установлены для этой категории в законодательстве, пояснил депутат.

Повысить налоги для уехавших предложил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас уехавшие не просто работают на удаленке, но и пользуются «всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», сказал он.

Позицию Володина поддержали не все депутаты. Так, первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев говорил, что повышение налогов не вернет уехавших обратно и «не поможет воспитать патриотизм». Сомневался в целесообразности идеи Володина и первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов. По его мнению, к таким инициативам нужно подходить осторожно. «Будет ли хорошо, если они уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно десять раз взвесить эту ситуацию», — считает он.

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Чтобы оставаться резидентом России, гражданин обязан проводить в стране не менее 183 дней (то есть полгода).

Обязать сотрудников российских компаний, удаленно работающих за границей, платить налоги, Минфин предлагал еще в июле. Согласно действующим нормам Налогового кодекса, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Соответственно, если человек остается налоговым резидентом России, то он обязан платить с этого трудового вознаграждения НДФЛ в размере 13% (высокооплачиваемые работники — 15%), а когда перестает быть налоговым резидентом (то есть по истечении 183 дней за рубежом), обязательство уплачивать российский НДФЛ пропадает.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил в конце ноября, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы теперь считать такой доход как доход, который получен в России. На уточняющий вопрос, о каком НДФЛ идет речь — 13% как для резидентов России или 30% как для нерезидентов, он ответил, что Минфин склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства и сохранить налог на уровне 13% (15% — с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года). Тогда же он говорил, что эта идея прорабатывается совместно с парламентом.

Опрошенные РБК эксперты тогда указывали, что логичным для удаленщиков в другой стране вариантом мог быть переход на режим самозанятого, который оказывает слуги юридическим лицам, чтобы платить налог в 6%.

В начале декабря сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас допускал введение ограничений для тех, кто работает из-за границы, прежде всего для сотрудников «чувствительных сфер экономики». По его словам, это должно сделать пребывание россиян за границей «менее комфортным». Исаев ранее также предлагал ограничить удаленную работу для нерезидентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в начале декабря, что дискуссий о том, как сделать нахождение россиян за границей, по выражению сенатора Клишаса, «менее комфортным», не ведется. Президент Владимир Путин спустя два дня после комментария Пескова отказался давать оценку тем, кто уехал из страны во время частичной мобилизации. «Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — сказал он.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
налоги самозанятые индивидуальные предприниматели Андрей Исаев Вячеслав Володин
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