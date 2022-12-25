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Володин предложил поднять налоги для уехавших из России

Спикер Госдумы Володин предложил поднять налоги для уехавших из России
Спикер Госдумы предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку. Глава Минфина Антон Силуанов ранее допускал сохранение НДФЛ для уехавших на уровне 13%

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.

«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов говорил, что ведомство склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.

При этом в конце июля Минфин предложил обложить налогом ухавших за рубеж граждан, но продолжающих получать зарплату из России. Сейчас если работник остается налоговым резидентом России, то он обязан платить НДФЛ в размере 13% (высокооплачиваемые сотрудники — 15%), а когда перестает быть налоговым резидентом (для этого нужно пробыть за рубежом более 183 дней в году), это обязательство пропадает. Ведомство хочет обязать работодателей отчислять за дистанционных работников НДФЛ. Таким образом, с таких сотрудников будет взиматься налог на доходы по ставке 13% (15% — с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года), пока они остаются налоговыми резидентами России, и 30% — после того, как стали нерезидентами.

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Однако в сентябре замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство готово обсуждать снижение НДФЛ для российских сотрудников, работающих удаленно из-за рубежа. Он отмечал, что основная задача властей состоит в сохранении, а не увеличении налоговой базы.

В начале декабря сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключал введения ограничений для работы из-за границы, прежде всего для сотрудников «чувствительных сфер экономики», таких как государственный сектор и транспортную безопасность. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев также предлагал ограничить удаленную работу для нерезидентов. В Кремле говорили, что не обсуждают этот вопрос. Президент Владимир Путин отказался давать оценку тем, кто уехал из страны во время частичной мобилизации. «Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — сказал он.

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Елена Чернышова
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