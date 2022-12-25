В ЛДПР и КПРФ поспорили с Володиным о повышении налогов для уехавших

Володин предложил повысить налоги для тех, кто покинул Россию на фоне военной операции. В КПРФ посоветовали создать условия для их возвращения, а в ЛДПР увидели риск, что в случае повышения ставки уехавшие не будут платить налоги

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Идея повысить налоги для тех, кто уехал из России, не вернет их обратно и не поможет воспитать патриотизм, заявил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, передает «РИА Новости». Так он отреагировал на предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина («Единая Россия») о повышении налоговых ставок для покинувших страну.

«Уехавшие — это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда «Молодую гвардию», «Как закалялась сталь». И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — сказал Коломейцев.

Усомнился в целесообразности идеи Володина и первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов. По его мнению, к таким инициативам нужно подходить осторожно. «Будет ли хорошо, если они уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно десять раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить. Проведем мероприятия с компаниями, которые ведут такую деятельность», — отметил Леонов. Он добавил, что в отношении тех, кто работает за рубежом в интересах России и исправно платит налоги, «не стоит вводить ограничения и дополнительное налогообложение».

В воскресенье, 25 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением лишить преференций и повысить налоговую ставку для уехавших из России. По его словам, соответствующие изменения законодательства уже прорабатываются. Он также заявил, что есть те, кто, напротив, предлагает различные льготы и преференции для возвращения уехавших специалистов в Россию. «Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся», — написал Володин в своем телеграм-канале. При этом, отметил он, многие из уехавших из страны продолжают работать на российские компании дистанционно и получают соответствующие льготы.

В июле Минфин предложил ряд изменений, которые фактически означают повышение налогов для уехавших из России, но продолжающих получать зарплату из страны. По действующему Налоговому кодексу, зарплата от российского работодателя, полученная сотрудником, который находится в другой стране, считается доходом от источника за пределами России, а обязательство платить 13% НДФЛ с такого дохода пропадает после того, как сотрудник станет налоговым нерезидентом (пробыв более 183 дней в году за пределами России). Минфин предложил включить вознаграждение и иные выплаты для дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств, размещенных в России, в перечень доходов от источников в России. Это значит, что дистанционные работники российских компаний должны будут платить 13% НДФЛ, пока остаются налоговыми резидентами, и 30% — после того, как станут нерезидентами.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце ноября заявил, что министерство склоняется к тому, чтобы сохранить для уехавших из России, но работающих удаленно на отечественные компании, ставку НДФЛ в размере 13%.

В начало ноября ФСБ сообщила, что число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

