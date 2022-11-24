Силуанов допустил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%

Число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России или работать, возросло, и Минфин склоняется к тому, чтобы сохранить для них НДФЛ на уровне 13%

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министерство финансов склоняется к тому, чтобы сохранить НДФЛ на уровне 13% для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России. Об этом заявил министр Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

По его словам, число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло. Так, человек может переезжать из одной страны в другую и не быть налоговым резидентом нигде.

«С точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог», — подчеркнул Силуанов.

На уточняющий вопрос о каком НДФЛ идет речь — 13% как для резидентов России или 30% как для нерезидента, он ответил, что Минфин склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства.

«Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов России, то есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом», — заключил он.

В июле Минфин предложило обязать сотрудников российских компаний, работающих на удаленке за границей, платить налоги в России. Тогда ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, предложив отнести вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам, которые работают удаленно, не в России, к «доходам от российских источников». Это предусматривало, что работники на удаленке должны будут платить подоходный налог в России в размере 30%.

Однако позднее замглавы ведомства Алексей Сазанов сообщил, что Минфин готов обсуждать снижение НДФЛ для россиян, работающих в отечественных компаниях удаленно из-за рубежа.

В начало ноября ФСБ сообщила, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.