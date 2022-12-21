Матвиенко предложила новые критерии для запрета удаленной работы

Критерием, по которому нужно ограничивать удаленку для тех, кто уехал из России, должна стать не профессия в целом, а конкретная компания, должность и доступ к чувствительной информации, считает спикер Совета Федерации

Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Для законопроекта о запрете удаленной работы правильнее выбрать иной критерий, чем запрет для всей профессии, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам осенней сессии, отвечая на вопрос РБК.

По ее словам, неверно рассматривать эту идею через призму того, что власти решили «наказать» тех, кто уехал из России, но продолжает работать на российские компании. «Идея такого закона не про это, это точно, речь не о дискриминации», — сказала она.

«Речь о том, чтобы дать право правительству определить перечень тех профессий, которым по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договоры для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев. <...> Смысл в том, чтобы с учетом всех обстоятельств обеспечить коммерческую и информационную безопасность», — сказала она, добавив, что саму идею этого законопроекта она поддерживает, «но к ее реализации нужно подойти очень аккуратно».

«Не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке <...>. Правильнее сделать некий реестр компаний, организаций, должностей, которые имеют доступ к персональным данным, к данным, которые могут влиять на безопасность информационную и коммерческую. Пойти таким путем, а не условно: айтишник — всем запретим работать на удаленке», — пояснила она.

О том, что Госдума будет обсуждать законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, писала «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте. По данным издания, речь шла об ограничениях для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сферы информационной безопасности. Информацию о разработке документа с ограничениями для удаленщиков подтвердил позднее один из авторов инициативы — сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Еще ранее, в начале декабря, Клишас говорил, что в России могут разработать изменения в законодательство, чтобы нахождение за границей стало «менее комфортным» для тех, кто покинул страну с начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения на работу из-за границы надо ввести для сотрудников «чувствительных сфер экономики». В качестве примера таких сфер сенатор приводил государственный сектор и транспортную безопасность.

Сенатор также говорил, что законопроект будет доработан в течение ближайшей недели, после чего его отправят на отзыв в правительство. По его словам, конкретный перечень специальностей, по которым будет запрещена работа из-за рубежа, должен также определить кабмин.

Минцифры выступило против введения запрета на удаленку для находящихся за границей сотрудников ИТ-компаний. Ведомство указало, что видит в этом риски для развития цифровых платформ и решений, что в итоге повлияет на их конкурентоспособность. В то же время министерство отметило, что вести удаленную работу в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем считает «невозможным».

Глава ведомства Максут Шадаев в рамках правительственного часа в Госдуме подтвердил, что считает такой запрет преждевременным. «Это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях, и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — сказал он.

Всего, по словам министра, из России уехали порядка 100 тыс. ИТ-специалистов. «При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — отметил он. Министр считает допустимым вводить ограничения для уехавших сотрудников, которые работают над государственными информационными системами, — для этого можно включать соответствующие требования в контракты.