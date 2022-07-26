Минфин предложил обложить налогом россиян за рубежом. Что важно знать

Минфин обратил внимание на проблему налогообложения уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Ведомство предложило фактически увеличить их налоговую нагрузку, обязав работодателя отчислять за них НДФЛ

Фото: Luke Dray / Getty Images

Министерство финансов 26 июля представило законопроект, содержащий множество поправок в Налоговый кодекс, в том числе в части налогообложения физлиц. Процедура общественного обсуждения продлится до 12 августа, а ввести новые нормы в действие планируется 1 января 2023 года. В частности, предлагается установить, что выплачиваемые российскими организациями — работодателями вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей дистанционно за пределами страны относятся в целях налогообложения к доходам от источников в России.

Еще в пандемию коронавируса стала активной практика переезда российских работников в другие страны, где они могли (по согласованию с работодателем или не предупреждая его) трудиться дистанционно и продолжать получать зарплату. С началом специальной военной операции на Украине этот тренд продолжился. Согласно действующим нормам Налогового кодекса, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Соответственно, если человек остается налоговым резидентом России, то он обязан платить с этого трудового вознаграждения НДФЛ в размере 13% (высокооплачиваемые работники — 15%), а когда перестает быть налоговым резидентом (для этого нужно пробыть за рубежом более 183 дней в году), обязательство уплачивать российский НДФЛ пропадает.

Минфин предложил дополнить перечень доходов от источников в России вознаграждением и иными выплатами при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с работодателем, а также вознаграждением за выполненные работы (оказанные услуги, переданные права на использование результатов интеллектуальной деятельности), если такое выполнение осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств, размещенных в России (при соблюдении хотя бы одного из критериев: налогоплательщик является налоговым резидентом России, доходы перечислены на счет в российском банке, источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России).

Это означает, что такие дистанционные работники должны будут платить НДФЛ по ставке 13% (15% — с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года), пока они остаются налоговыми резидентами России, и 30% — после того как стали нерезидентами. При этом с доходов, облагаемых по ставке 30%, как правило, не применяются налоговые вычеты.

Кто уплачивает НДФЛ сейчас и кто будет

Сейчас вознаграждения дистанционных работников, находящихся за пределами России, считаются иностранными доходами и облагаются НДФЛ только до тех пор, пока работник является налоговым резидентом России, но это «не совсем логично, так как фактически выплата осуществляется российской компанией», отмечает юрист практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Эрнест Арамян. «Ввиду усилившейся трудовой миграции из России за ее пределы в ближайшее время российский бюджет потерял бы существенную сумму доходов, так как уехавшие работники российских компаний в ближайшее время перестанут быть налоговыми резидентами РФ и у них не будет обязанности уплачивать НДФЛ с данных доходов», — указал он.

Читайте на РБК Pro Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Инструкции Pro У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Инструкции Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи

При этом в соответствии с текущими нормами компания не признается налоговым агентом в отношении выплат от источников за пределами России. «Таким образом, с первого дня работы сотрудника за рубежом компания может не удерживать НДФЛ с доходов, непосредственно связанных с выполнением трудовых обязанностей», — уточнила директор департамента налогового и юридического консультирования Кept Ольга Замесина. Пока работник является налоговым резидентом России, декларировать и уплачивать НДФЛ он должен самостоятельно по завершении налогового периода, следует из прошлогоднего письма Минфина. «При утрате таким работником статуса налогового резидента по итогам года указанные доходы не подлежали налогообложению на территории России, и о них не нужно было сообщать в налоговую службу путем подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Налог с полученного дохода уплачивался по нормам налогового законодательства страны пребывания такого работника», — добавляет ведущий юрист налоговой практики Amulex Ирина Бычкова.

В теории компания может не знать, что ее сотрудник переехал за рубеж, и продолжать удерживать НДФЛ в размере 13% с его зарплаты, перечисляя налог в российский бюджет. Теоретически подтверждением пребывания в иностранном государстве могут быть штампы в паспорте о датах убытия, однако трудовое законодательство не содержит обязанность работника предоставлять работодателю документы, подтверждающие место его фактической дистанционной работы, отмечает аудиторско-консалтинговая группа «Юникон». Соответственно, работник может отказаться предъявлять загранпаспорт. В то же время Трудовой кодекс обязывает включать в трудовой договор информацию о месте работы.

Законопроект Минфина предлагает установить обязанность уполномоченных органов сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина сведения о фактах первичной выдачи (замены) загранпаспорта российского гражданина. «Получение сведений о загранпаспортах необходимо для автоматического определения налогового и валютного резидентства физических лиц», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Какие риски несет для работника новый порядок

Доходы, получаемые за рубежом россиянами, не являющимися налоговыми резидентами России, могут облагаться налогами в иностранном государстве в соответствии с его законодательством. Поэтому фактическое налогообложение будет зависеть от наличия и условий двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). «Если данный доход будет подлежать налогообложению в стране работы дистанционного работника, на практике могут быть сложности с получением освобождения по СИДН, что, в свою очередь, может привести к двойному налогообложению», — подчеркивает Замесина.

Кроме того, когда новое регулирование вступит в силу, работодатель — налоговый агент, если получит информацию, что его работник перестал быть налоговым резидентом, должен будет не только начать удерживать налог по ставке 30%, но и пересчитать ранее удержанный НДФЛ с начала календарного года тоже по повышенной ставке, говорит Бычкова.

У переехавших за границу и ставших нерезидентами есть и другой вариант: зарегистрироваться самозанятыми и платить налог по ставке 6% при оказании услуг юрлицам. Российское законодательство это не запрещает, статус нерезидентства никак не влияет на самозанятость, указал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Маловероятно, но поправка об НДФЛ для зарубежных работников еще может быть исключена, поскольку проект еще даже не внесен в Госдуму, добавляет он.

Аналогично предполагается облагать НДФЛ выплаты за работы и услуги, если они произведены через интернет и связаны с Россией. «Законопроект перечисляет несколько условий, при которых привязка к РФ подтверждена (одно из них — получение средств на российский банковский счет). Важно, что для таких выплат предлагается ввести обязанность постановки на учет иностранных юридических лиц для удержания и уплаты НДФЛ в бюджет. Такой порядок чем-то напоминает порядок уплаты НДС с электронных услуг (так называемый налог на Google), сказала ассоциированный партнер «МЭФ-Аудит» Анна Зеленская.