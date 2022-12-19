Исаев предложил ограничить удаленную работу для нерезидентов
«Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты России не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, сообщил заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.
«Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами России, то есть находятся за границей», — сказал Исаев.
Он уточнил, что перечень специальностей, на которые будет распространяться это ограничение, подготовит правительство. «Речь идет в первую очередь о безопасности наших людей. Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», — сказал депутат.
Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс.
Согласно статье 207 Налогового кодекса, налоговыми резидентами Российской Федерации считаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
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