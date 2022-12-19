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Исаев предложил ограничить удаленную работу для нерезидентов

Депутат Исаев предложил ограничить удаленную работу для нерезидентов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты России не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, сообщил заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами России, то есть находятся за границей», — сказал Исаев.

Он уточнил, что перечень специальностей, на которые будет распространяться это ограничение, подготовит правительство. «Речь идет в первую очередь о безопасности наших людей. Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», — сказал депутат.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс.

Согласно статье 207 Налогового кодекса, налоговыми резидентами Российской Федерации считаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Материал дополняется

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