Кремль заявил об отсутствии дискуссий по ограничениям для уехавших

Песков заявил об отсутствии дискуссий по ограничениям для уехавших после мобилизации

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В Кремле не ведется обсуждение вопроса о том, как законодательно сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну после объявления мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Лучше, чтобы это комментировали участники дискуссии. Поэтому я оставлю без комментариев… В Кремле на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется», — сказал Песков.

Ранее с подобной идеей в интервью «Ведомостям» выступил сенатор Андрей Клишас. По его словам, власти России могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал сенатор.

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