Путин отказался давать оценку уехавшим из России во время мобилизации

Владимир Путин не стал давать оценку уехавшим из России во время мобилизации

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин не стал давать оценку россиянам, покинувшим страну во время частичной мобилизации. По его словам, это «отдельная тема», на которую надо много говорить.

«Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — предположил глава государства.

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Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее окончании. Путин говорил, что за это время были мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Президент не подписал указ об окончании мобилизации, но заявил, что «точка поставлена».

Точных данных о том, как много россиян покинули страну после начала мобилизации, нет. Власти Казахстана сообщали о 100 тыс. оставшихся в республике гражданах России после окончания призыва, а еще 320 тыс. въехавших либо вернулись в Россию, либо выехали в другие государства. Границу с Грузией пересекли около 700 тыс. россиян, из них в стране остались 100 тыс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел поступок уехавших предательством. Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил меры, призванные сделать нахождение за границей покинувших страну граждан «менее комфортным». В частности, он допустил ограничения на работу из-за границы для сотрудников «чувствительных сфер экономики». При этом препятствовать возвращению россиян власти не будут, так как это бы противоречило Конституции, отметил Клишас. С морально-этической точки зрения действия покинувших страну скорее подлежат осуждению, чем нет, считает сенатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения, о которых говорил Клишас.