Путин отказался давать оценку уехавшим из России во время мобилизации
Президент Владимир Путин не стал давать оценку россиянам, покинувшим страну во время частичной мобилизации. По его словам, это «отдельная тема», на которую надо много говорить.
«Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — предположил глава государства.
Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее окончании. Путин говорил, что за это время были мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Президент не подписал указ об окончании мобилизации, но заявил, что «точка поставлена».
Точных данных о том, как много россиян покинули страну после начала мобилизации, нет. Власти Казахстана сообщали о 100 тыс. оставшихся в республике гражданах России после окончания призыва, а еще 320 тыс. въехавших либо вернулись в Россию, либо выехали в другие государства. Границу с Грузией пересекли около 700 тыс. россиян, из них в стране остались 100 тыс.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел поступок уехавших предательством. Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил меры, призванные сделать нахождение за границей покинувших страну граждан «менее комфортным». В частности, он допустил ограничения на работу из-за границы для сотрудников «чувствительных сфер экономики». При этом препятствовать возвращению россиян власти не будут, так как это бы противоречило Конституции, отметил Клишас. С морально-этической точки зрения действия покинувших страну скорее подлежат осуждению, чем нет, считает сенатор.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения, о которых говорил Клишас.