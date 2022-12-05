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Клишас допустил ограничения для уехавших после начала мобилизации россиян

Сенатор Клишас допустил меры против уехавших после начала мобилизации россиян
Сенатор не исключил, что власти могут ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для уехавших после начала мобилизации россиян. Он также указал, что власти не знают, платят ли такие граждане все налоги
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти России могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, заявил сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас газете «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал сенатор.

Ограничения для работы из-за границы следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер экономики», считает он, приведя в качестве примера таких отраслей государственный сектор и транспортную безопасность.

Препятствовать возвращению россиян обратно не будут, добавил Клишас, поскольку это бы противоречило Конституции. Кроме того, продолжил он, покинувшие Россию граждане не являются преступниками, иначе против них были бы заведены дела. Сенатор при этом подчеркнул, что и поощрять возвращаться таких россиян не стоит, предлагая за это «какие-то дополнительные плюшки»

«Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», — полагает Клишас.

Он считает, что действия покинувших стран россиян «с точки зрения морально-этической» скорее подлежат осуждению, чем нет.

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Частичную мобилизацию начали в России 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Он назвал это решение адекватным угрозам, с которыми столкнулась страна. Спустя немногим более месяца, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании частичной мобилизации. Мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев. Путин говорил, что не подписал указ о завершении мобилизации, однако все равно «точка поставлена». В Кремле также подчеркивали, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен.

После объявления мобилизации на границах с Казахстаном, Грузией и Финляндией образовались многокилометровые пробки, авиабилеты на ближайшие дни в соседние страны оказались раскуплены. В казахстанском МВД сообщили 26 сентября, что поток россиян увеличился в два раза, до 20 тыс. человек в день. С 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, к 29 ноября их количество достигло 400 тыс. человек. При этом выехали из страны более 320 тыс. человек, около 100 тыс. остаются в Казахстане.

В октябре МВД России оформило немногим более 471 тыс. загранпаспортов — это на 48 тыс. больше по сравнению с данными сентября. Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода прошлого года. При этом обычно после периода летних отпусков количество оформлений заграничных паспортов падает

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобилизация Совет Федерации Андрей Клишас
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