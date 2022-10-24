Минобороны привело силы в готовность из-за «провокации с «грязной бомбой»

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Министерством обороны приведены в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой», заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса», — сказал он.

Ее целью он назвал обвинение России применении оружия массового уничтожения на Украине и запуск в мире «мощной антироссийской кампании, нацеленной на подрыв доверия к Москве». Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении «восстановить ядерный статус Украины», а также «неоднократно призывал страны НАТО нанести удар» по России.

По имеющейся у Минобороны информации, две украинские организации «имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы», утверждает Кириллов. По его словам, «работы находятся на завершающей стадии».

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