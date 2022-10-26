Кремль заявил о диалоге с МАГАТЭ по данным о «грязной бомбе»
Россия находится в конструктивном диалоге с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и будет его продолжать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так Песков прокомментировал планы МАГАТЭ отправить на Украину инспекторов для проверки российских данных о том, что Киев готовит «грязную бомбу».
В связи с готовящейся проверкой пресс-секретаря спросили, насколько Россия доверяет МАГАТЭ и какой будет реакция Кремля на отчет этой организации.
«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать», — ответил Песков.
Его также спросили, что Россия собирается делать дальше, в том числе после прошедшего заседания Совета Безопасности ООН по вопросу возможной провокации с «грязной бомбой».
Песков на это ответил, что у России есть информация о «существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины» и подготовки страны «к такой террористической диверсии».
«И мы энергично продолжим доводить свою точку зрения до мировой общественности, с тем чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — заявил представитель Кремля.
Российские власти с 23 октября заявляют об опасениях, что Украина готовится применить «грязную бомбу» — контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой, в результате взрыва которого территория подвергается радиоактивному заражению.
По этому поводу министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из шести стран — Великобритании, США, Франции, Турции, Индии и Китая. Коллеги из западных стран заявили, что утверждениям России не доверяют и продолжат поддерживать Украину. В Кремле такой подход назвали непозволительным «на фоне серьезности опасности».
Сам Киев также опроверг обвинения и пригласил посетить свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ — они прибудут на Украину в ближайшие дни.