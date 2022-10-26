Кремль заявил о диалоге с МАГАТЭ по данным о «грязной бомбе»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Путин счел высоким конфликтный потенциал в мире Политика, 15:21
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 15:21
Суд ЕС поручил отменить санкции против экс-главы Севастополя Политика, 15:12
Экс-генерала СБУ обвинили в мошенничестве из-за второй зарплаты Политика, 15:10
ТАСС узнал, что Собчак собирались задержать Политика, 15:06
Как новичку в продажах быстро стать руководителем отдела Pro, 14:58
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 14:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:57
В Сочи 31 октября пройдет встреча Путина, Алиева и Пашиняна Политика, 14:55
Путин заявил о планах Украины использовать «грязную бомбу» Политика, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:54
Путин заявил, что США используют Украину как таран против России Политика, 14:53
Мобилизованных в Пермском крае попросили не показывать лица в соцсетях Политика, 14:51
Ryanair подшутила над вылетевшим из Лиги чемпионов Аллегри Спорт, 14:45
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о диалоге с МАГАТЭ по данным о «грязной бомбе»

Песков заявил о конструктивном диалоге с МАГАТЭ на фоне проверки данных о «грязной бомбе»
Россия «энергично продолжит доводить свою точку зрения» касательно возможной провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины до мировой общественности, заявил Песков
Фото: Dean Calma / IAEA
Фото: Dean Calma / IAEA

Россия находится в конструктивном диалоге с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и будет его продолжать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал планы МАГАТЭ отправить на Украину инспекторов для проверки российских данных о том, что Киев готовит «грязную бомбу».

В связи с готовящейся проверкой пресс-секретаря спросили, насколько Россия доверяет МАГАТЭ и какой будет реакция Кремля на отчет этой организации.

«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать», — ответил Песков.

Его также спросили, что Россия собирается делать дальше, в том числе после прошедшего заседания Совета Безопасности ООН по вопросу возможной провокации с «грязной бомбой».

Песков на это ответил, что у России есть информация о «существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины» и подготовки страны «к такой террористической диверсии».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mohamad Torokman / Reuters Как новичку в продажах быстро стать руководителем отдела
Инструкции
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Где в Москве снизилась стоимость аренды для fashion-брендов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Прогнозы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Статьи
Pro
Фото: Jo Yong Hak / Reuters 6 заблокированных триллионов. Как российским инвесторам снизить риски
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters Три способа управлять компанией из-за границы: какой из них оптимальный
Статьи

«И мы энергично продолжим доводить свою точку зрения до мировой общественности, с тем чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Российские власти с 23 октября заявляют об опасениях, что Украина готовится применить «грязную бомбу» — контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой, в результате взрыва которого территория подвергается радиоактивному заражению.

По этому поводу министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из шести стран — Великобритании, США, Франции, Турции, Индии и Китая. Коллеги из западных стран заявили, что утверждениям России не доверяют и продолжат поддерживать Украину. В Кремле такой подход назвали непозволительным «на фоне серьезности опасности».

Сам Киев также опроверг обвинения и пригласил посетить свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ — они прибудут на Украину в ближайшие дни.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
МАГАТЭ грязная бомба Дмитрий Песков Кремль Украина Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Шойгу предупредил коллег из Индии и Китая о провокации с «грязной бомбой»
Политика
Небензя назвал применение «грязной бомбы» актом «ядерного терроризма»
Политика
МАГАТЭ проверит данные России о «ядерной деятельности» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter