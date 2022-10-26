Минобороны: Шойгу предупредил коллег из Индии и Китая о провокации ВСУ с «грязной бомбой»

Шойгу предупредил коллег из Индии и Китая о провокации с «грязной бомбой»

Сергей Шойгу (Фото: МИД РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные и видеопереговоры с коллегами из Индии и Китая Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхэ и предупредил их о возможной провокации Украины с применением «грязной бомбы», сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

До этого такие же опасения Шойгу высказал в беседе с министрами из Великобритании, Франции, Турции и США.

Российские власти считают, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Это контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой, в результате взрыва которого территория подвергается радиоактивному заражению.

Украина планы создать «грязную бомбу» опровергла и пригласила в страну экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Его инспекторы отправятся на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни.

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Не согласились с заявлениями России о возможной провокации и США, Великобритания и Франция. В Кремле такой подход назвали непозволительным «на фоне той серьезности той опасности», о которой предупреждает Москва.