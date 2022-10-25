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Песков назвал несерьезным подход США к заявлениям о «грязной бомбе»
Песков: подход Пентагона к данным России о планах Киева по «грязной бомбе» несерьезен
Подход Пентагона к информации Москвы о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» несерьезен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это подход, далекий от серьезности. Он непозволителен на фоне той серьезности, о которой мы говорим», — заявил он.
По словам Пескова, Москва акцентирует «большую опасность в реализации тех самых планов, связанных с грязной бомбой».
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