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Песков назвал несерьезным подход США к заявлениям о «грязной бомбе»

Песков: подход Пентагона к данным России о планах Киева по «грязной бомбе» несерьезен

Подход Пентагона к информации Москвы о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» несерьезен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это подход, далекий от серьезности. Он непозволителен на фоне той серьезности, о которой мы говорим», — заявил он.

По словам Пескова, Москва акцентирует «большую опасность в реализации тех самых планов, связанных с грязной бомбой».

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Теги
Дмитрий Песков Кремль Ллойд Остин грязная бомба
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