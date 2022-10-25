Небензя назвал применение «грязной бомбы» актом «ядерного терроризма»

Применение «грязной бомбы» станет гнусным преступлением, этого следует избежать, заявил постпред России при ООН в письме к генсеку. Небензя заверил, что Москва ядерное оружие применять не намерена. Киев обвинения отвергает

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago )

Если Украина применит «грязную бомбу», Россия воспримет это в качестве акта «ядерного терроризма», предупредил постоянный представитель прм ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Такая оценка содержится в его письме на имя генсека организации Антониу Гутерриша.

Российский дипломат выразил уверенность, что «провокацию с грязной бомбой» могут осуществить при поддержке стран Запада. По его словам, такую информации получили в Минобороны России. Следует сделать все возможное для недопущения «этого гнусного преступления».

«Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — добавил Небензя.

О планах Украины совершить «провокацию с грязной бомбой» (либо маломощным ядерным зарядом) сообщило утром 23 октября госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Киев намерен нанести удар по территории Украины, обвинить в этом Москву, начав «мощную антироссийскую кампанию» для «подрыва доверия» к России, утверждали в госагентстве.

Глава Минобороны России в тот же день связался с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, выразив обеспокоенность в связи с появившейся информацией. Вашингтон, Париж и Лондон отвергли данные о «провокации», назвав их «откровенно ложными». Не согласились с обвинениями Москвы и в Киеве, власти Украины заверили, что не обладают «грязной бомбой», не намерены ее получать и применять.

На следующий день, 24 октября, российская сторона рассказала о существовании «конкретных поручений» у двух организаций на Украине, которые близки к завершению изготовления «грязной бомбы». В МИД Украины затем пригласили инспекторов МАГАТЭ посетить ядерные объекты, заверив, что Киеву нечего скрывать. В организации пообещали направить сотрудников в ближайшие дни.