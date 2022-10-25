Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Конгресс ESG-(Р)Эволюция
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 24 окт, 16:22
В Белом доме опровергли проверку связей Илона Маска с другими странами Политика, 00:58
Небензя назвал применение «грязной бомбы» актом «ядерного терроризма» Политика, 00:52
В РПЦ предложили создать информационную полицию Общество, 00:44
США ввели санкции против Никарагуа за Россию и права человека Политика, 00:36
МАГАТЭ проверит данные России о «ядерной деятельности» на Украине Политика, 00:29
Новый спор в «Норникеле». Какие претензии UC Rusal предъявила Потанину Бизнес, 00:20
«Богатенький Риши»: что известно о новом премьере Великобритании Сунаке Политика, 00:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Драка Нурмагомедова и Чимаева. Причины, последствия и при чем тут Кадыров Спорт, 00:00
Число дел о дискредитации российской армии приблизилось к 5 тысячам Политика, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 24 окт, 23:59
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 24 окт, 23:27
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Москву для нормализации отношений Политика, 24 окт, 23:14
Президента «Мотор Сич» арестовали на 60 дней из-за связей с Россией Политика, 24 окт, 23:01
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 24 окт, 22:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя назвал применение «грязной бомбы» актом «ядерного терроризма»

Постпред Небензя: Россия сочтет применение «грязной бомбы» актом «ядерного терроризма»
Применение «грязной бомбы» станет гнусным преступлением, этого следует избежать, заявил постпред России при ООН в письме к генсеку. Небензя заверил, что Москва ядерное оружие применять не намерена. Киев обвинения отвергает
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago )

Если Украина применит «грязную бомбу», Россия воспримет это в качестве акта «ядерного терроризма», предупредил постоянный представитель прм ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Такая оценка содержится в его письме на имя генсека организации Антониу Гутерриша.

Российский дипломат выразил уверенность, что «провокацию с грязной бомбой» могут осуществить при поддержке стран Запада. По его словам, такую информации получили в Минобороны России. Следует сделать все возможное для недопущения «этого гнусного преступления».

«Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — добавил Небензя.

О планах Украины совершить «провокацию с грязной бомбой» (либо маломощным ядерным зарядом) сообщило утром 23 октября госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Киев намерен нанести удар по территории Украины, обвинить в этом Москву, начав «мощную антироссийскую кампанию» для «подрыва доверия» к России, утверждали в госагентстве.

Глава Минобороны России в тот же день связался с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, выразив обеспокоенность в связи с появившейся информацией. Вашингтон, Париж и Лондон отвергли данные о «провокации», назвав их «откровенно ложными». Не согласились с обвинениями Москвы и в Киеве, власти Украины заверили, что не обладают «грязной бомбой», не намерены ее получать и применять.

На следующий день, 24 октября, российская сторона рассказала о существовании «конкретных поручений» у двух организаций на Украине, которые близки к завершению изготовления «грязной бомбы». В МИД Украины затем пригласили инспекторов МАГАТЭ посетить ядерные объекты, заверив, что Киеву нечего скрывать. В организации пообещали направить сотрудников в ближайшие дни.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Соцпакет не стоит загубленного здоровья»: каково работать в Epic Games
Статьи
Pro
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм»
Кейсы
Pro
Фото: Joshua Sudock / Getty Images «Это как Европейский союз»: каково работать в Disney — в пяти пунктах
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Почему кризисы 2022 года обходят Латинскую Америку стороной
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Выстоит ли российская экономика под санкциями: взгляд западных аналитиков
Прогнозы

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Небензя ядерный терроризм грязная бомба
Материалы по теме
Герасимов обсудил тему «грязной бомбы» Украины с коллегой из США
Политика
Минобороны привело силы в готовность из-за «провокации с «грязной бомбой»
Политика
Киев отверг обвинения в планах применить «грязную бомбу»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter