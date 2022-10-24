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МИД Украины пригласил экспертов МАГАТЭ после слов Шойгу о «грязной бомбе»
Рафаэль Гросси
Украина предложила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси отправить в страну экспертов международного агентства после того, как Москва обвинила Киев в подготовке провокации с «грязной бомбой», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в «Твиттер».
П его словам, он выдвинул это предложение во время телефонного разговора с Рафаэлем Гросси и тот согласился. «Нам нечего скрывать», — написал Кулеба.
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