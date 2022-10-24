Песков заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Верить или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы», — дело Запада, однако эта угроза налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал Песков.

Материал дополняется.