Суд ЕС поручил отменить санкции против экс-главы Севастополя

Овсянников лишился должности замглавы Минпромторга России и главы Севастополя, прежние основания для санкций утратили силу. Убедительных доказательств сохранившегося влияния на политику России предоставлено не было, постановил суд

Дмитрий Овсянников (Фото: Global Look Press)

Санкции Евросоюза против бывшего губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова после ухода с должности и исключения из партии «Единая Россия» будут отменены, такое решение принял суд Европейского союза.

Суд указал, что для внесения чиновника в список следовало предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должностей, этого сделано не было, утверждения о сохранившемся влиянии утверждались в гипотетическом ключе.

«Заявитель уже прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его имени в список. <...> Совет не может обоснованно ссылаться на тот факт, что заявитель не занял позицию дистанцирования от российского правительства в отношении ситуации на Украине», — говорится в заключении суда.

При этом не стоит исключать, что Овсянников может сохранить связи с российским правительством и лицами, которые ответственны за «подрыв или угрозу» территориальной целостности и независимости Украины, указали в суде. Однако была допущена ошибка, бремя доказывания переложили на другую сторону, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для несения ответственности.

Европейские санкции против Овсянникова были введены пять лет назад — в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В обосновании причин введения санкций, в частности, говорилось, что Овсянников в сентябре 2017 года был избран губернатором Севастополя на выборах, «организованных Россией в незаконно аннексированном Севастополе».

Овсянников в 2016 году стал врио губернатора Севастополя, а затем избрался главой города. В июле 2019 года он попросил президента России Владимира Путина уволить его с поста губернатора Севастополя «по собственному желанию». В партии сочли его уход закономерным, указав на выделение городу значительных бюджетных средств. «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы», — пояснил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Овсянников затем перешел на должность замминистра промышленности и торговли России. Однако в следующем году, в апреле 2020 года, Овсянников стал фигурантом скандала в аэропорту Ижевска. Замминистра попросили несколько раз пройти через рамку металлодетектора, а затем предъявить документы. Сотрудники аэропорта объяснили ему, что пройти внутрь можно только при наличии билета на самолет. По информации РЕН ТВ, Овсянников начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и направился к стойке регистрации, после чего был задержан. На него составили протокол о привлечении к административной ответственности, после чего отпустили. В партии назвали поведение Овсянникова «хамским» и исключили. Его отстранили от работы, а спустя две недели уволили с поста замминистра.

Овсянников просил европейский суд приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене санкций. В мае прошлого года просьбу отклонили. Как уточнили в суде, Овсянников мотивировал это тем, что санкции мешают его бизнесу на Кипре.