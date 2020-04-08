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Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту

Решение исключить экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в партии объяснили тем, что «человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом». Партия попросила премьера уволить Овсянникова
Дмитрий Овсянников (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Решение был принято по рекомендации партийной комиссии по этике, назвавшей действия Овсянникова 5 апреля в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и в итоге был задержан.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии, поступившем в РБК.

Замминистра объяснил инцидент с посадочным талоном в аэропорту Ижевска
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По словам Турчака, он также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. «Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — сказал секретарь генсовета ЕР.

РБК направил запросы в Минпромторг и пресс-службу правительства.

Ранее представитель министерства сообщил журналистам, что ведомство проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в аэропорту Ижевска.

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Политика

В январе 2020 года из ЕР исключили Михаила Игнатьева, занимавшего тогда пост главы Чувашии. Партбилета Игнатьев лишился после того, как в интернете появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». На следующий день президент России Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия», а затем предложил «выметать» за хамство из органов власти и управления».

Овсянникову 43 года, заместителем главы Минпромторга он был назначен в 2019 году, ранее занимал тот же пост в 2015–2016 годах. В промежутке руководил администрацией Севастополя — сначала в качестве врио губернатора, а затем губернатора города. В июле 2019 года Овсянников попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку с поста губернатора Севастополя «по собственному желанию», отставка была принята. «Исполнительная власть не справлялась с теми задачами по преобразованию Севастополя, которые были поставлены федеральной властью, поэтому это совершенно закономерное решение», — прокомментировала тогда отставку Овсянникова спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Авторы: Наталья Галимова, Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова
Теги: Минпромторг, «Единая Россия», Дмитрий Овсянников, Севастополь
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