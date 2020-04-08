Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту

Решение исключить экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в партии объяснили тем, что «человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом». Партия попросила премьера уволить Овсянникова

Дмитрий Овсянников (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Решение был принято по рекомендации партийной комиссии по этике, назвавшей действия Овсянникова 5 апреля в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и в итоге был задержан.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии, поступившем в РБК.

По словам Турчака, он также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. «Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — сказал секретарь генсовета ЕР.