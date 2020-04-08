Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту
Президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Решение был принято по рекомендации партийной комиссии по этике, назвавшей действия Овсянникова 5 апреля в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и в итоге был задержан.
«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии, поступившем в РБК.
По словам Турчака, он также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. «Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — сказал секретарь генсовета ЕР.