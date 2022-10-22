Шольц заявил, что до 30% немцев не поддерживают санкции против России

По словам Шольца, очень многие в Германии считают курс немецкого правительства правильным, но нужно учитывать разные мнения

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

От 20 до 30% населения Германии не поддерживают санкции против России и поставки оружия Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Welt. Он уточнил, что это его личное впечатление после общения с немцами.

«Мое впечатление от бесед с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических убеждений — от ХДС/ХСС [Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз], СвДП [Свободная демократическая партия], партия «Зеленых», а также от СДПГ [Социал-демократическая партия]. Спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений», — отметил он.

При этом, по словам Шольца, очень многие в Германии считают курс немецкого правительства правильным, но нужно учитывать разные мнения. «Мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество», — добавил канцлер.

Шольц заявил о значительном снижении налогов и пошлин в Германии, повышении надбавок сотрудникам с зарплатой до €1,2 тыс. и увеличении до €400 пособия для семей с двумя детьми.

После начала российской спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против России. Они затронули финансовую сферу, энергетику и широкий перечень импорта и экспорта. Санкции Брюсселя не коснулись поставок газа в Европу, однако, по оценке МВФ, они сократились по сравнению с прошлым годом на 80%. Это произошло на фоне полной остановки «Северного потока», а позже взрыва на нем и «Северном потоке-2».

На фоне санкций и сокращения газовых поставок в Европе начался энергетический кризис и рост инфляции. В частности, в Германии инфляция уже в мае достигла рекордных 7,9%. Основной причиной этого немецкие власти называли рост цен на энергоносители, наблюдается и подорожание и других товаров, отмечали в статистическом ведомстве ФРГ.