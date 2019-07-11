В ЕР назвали закономерной отставку Овсянникова с поста губернатора

Отставка губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова «абсолютно закономерна». Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, говорится в поступившем в РБК сообщении партии.

Он пояснил, что на Севастополь выделяется «огромное количество федеральных средств», и поэтому важно, чтобы все эти деньги уходили «на благо жителей» города. «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы», — отметил Турчак и добавил, что партия поддержит нового врио губернатора Михаила Развожаева.

Путин принял отставку Овсянникова, который занял свой пост в 2016 году, 11 июля. Его сменил Развозжаев, который до этого было врио главы Хакасии и главой исполкома Общероссийского общественного движения Народный фронт.

По данным источника РБК, в последние годы рейтинг уволенного губернатора Севастополя снижался в том числе из-за конфликта с основными игроками в регионе — например, с бывшим народным мэром города Алексеем Чалым и предпринимателями.