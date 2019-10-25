Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначен заместителем министра промышленности и торговли. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Овсянников уже занимал пост замглавы ведомства в 2015-2016 года в 2015-2016 годах. Пост врио губернатора он занимал в 2016-2017 годах, губернатора — с 2017 по 2019 годы.

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Главой города стал 38-летний Михаил Развожаев, который ранее занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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