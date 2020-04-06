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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

В ведомстве сочли инцидент, произошедший в аэропорту Ижевска с участием «чиновника такого уровня», грубым нарушением кодекса этики госслужащих. Сам Овсянников посчитал требования сотрудников аэропорта «перегибанием палки»
Дмитрий Овсянников (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.

Как сообщал РЕН ТВ, накануне Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска. Оттуда он должен был вылететь в Москву. По данным телеканала, замминистра попросили несколько раз пройти через рамку металлодетектора, а затем предъявить документы. Сотрудники аэропорта объяснили ему, что пройти внутрь можно только при наличии билета на самолет. По информации РЕН ТВ, Овсянников начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и направился к стойке регистрации, после чего был задержан. На него составили протокол о привлечении к административной ответственности, после чего отпустили.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», — сказал представитель ведомства.

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По его словам, если «чиновник такого уровня», на которого наложена особая ответственность, ведет себя некорректно по отношению к сотрудникам органов правопорядка, то это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих. «Тем более такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции», — добавил он.

Как отметил представитель Минпромторга, сейчас как никогда важно, невзирая на занимаемое положение, с пониманием относиться ко всем ограничениям и предписаниям, направленным на борьбу с распространением коронавируса.

Сам Овсянников, комментируя произошедшее, заявил РБК, что он впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска. «Это, что называется, перегнуть палку», — отметил он и добавил, что по итогу все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены. «А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — заключил замминистра.

РБК обратился за комментарием в управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО). РБК направил запрос в АО «Ижавиа».

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Костина, Михаил Юшков, Евгения Кузнецова
Теги: Минпромторг, замминистра, Дмитрий Овсянников, Ижевск
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