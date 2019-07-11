Политика , 18:51
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Путин сменил губернатора Севастополя
Вместо Дмитрия Овсянникова город возглавил Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает пресс-служба Кремля. Врио главы города назначен Михаил Развожаев.
Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году. До этого он был заместителем министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
В 2017 году в ходе выборов Овсянников заручился поддержкой 71% избирателей. Однако с тех пор его рейтинг снижался. По словам источника РБК, объяснялось это конфликтом с основными политическими игроками, в том числе с бывшим «народным мэром» города Алексеем Чалым, предпринимателями. Сказались на рейтинге губернатора и неудачные решения правительства города в сфере имущественных и земельных отношений, которые активно освещались в СМИ.
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