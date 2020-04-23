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Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту

Заместителя главы Минпромторга две недели назад уже отстранили от работы в ведомстве после скандала в аэропорту Ижевска, когда чиновник выругался на полицейских
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава правительства Михаил Мишустин официально уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. О том, что Овсянников больше не будет работать в министерстве после скандала в аэропорту Ижевска, раньше говорил глава ведомства Денис Мантуров. Фото распоряжения было опубликовано в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

Согласно опубликованному документу, Овсянников уволен в связи с сокращением должности.

Овсянников занимал пост замглавы ведомства в 2015–2016 годах, а затем вновь с 2019-го. В ведомстве он курировал вопросы регионального промышленного развития. В промежутке между работой в министерстве он занимал должность губернатора Севастополя, но в июле 2019 года попросил президента уволить его по собственному желанию. Этому предшествовала критика со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который заявил об «объективных претензиях к работе исполнительной власти в регионе» со стороны севастопольцев.

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
Политика
Денис Мантуров

Инцидент в ижевском аэропорту произошел 5 апреля. Овсянников, который собирался вылететь в Москву, отказался предъявить сотрудникам полиции посадочный талон, стал материться и в итоге был задержан. Овсянников объяснял, что он выполнил все законные требования сотрудников безопасности, но его удивило требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта, с чем он столкнулся впервые. За произошедшее он извинился и сказал, что «перегнул палку», однако в Минпромторге все равно начали внутреннее расследование.

10 апреля Денис Мантуров заявил, что в министерстве Овсянников больше работать не будет. В этот же день правительство сократило число заместителей министра промышленности и торговли с 11 до десяти человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Овсянников, Минпромторг, Михаил Мишустин
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