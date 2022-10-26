WP сообщила, что Киев увидел в письме конгрессменов США сигнал для Путина

Украина сочла призыв 30 конгрессменов-демократов к Байдену найти дипломатический выход из конфликта «обнадеживающим» для Путина, однако вмешиваться в политику США в Киеве не намерены. Конгрессмены позднее отозвали письмо

Украина увидела в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к диалогу с Россией для прекращения конфликта сигнал для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — сказал собеседник газеты.

По мнению другого собеседника издания, украинские власти опасаются вмешательства во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-президента Дональда Трампа.

Украинский чиновник заверил, что Киев не встает между республиканцами и демократами. «Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — сказал он.

Группа из 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена объединить беспрецедентную военную и экономическую поддержку с «активным дипломатическим подталкиванием, удвоив усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня». Члены нижней палаты конгресса сочли, что альтернативой дипломатическому решению конфликта является «затяжная война», с «катастрофическими и непостижимыми рисками». Конгрессмены с одной стороны согласились, что США не следует давить на Украину для принятия решений, однако указали, что как члены законодательного органа власти, которые отвечают за трату десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь, считают необходимым для Вашингтона всерьез изучать все возможные пути для решения конфликта, в том числе — прямой контакт с Москвой.

В Белом доме затем сообщили, что знают о письме, а президент США ценит обеспокоенность конгрессменов. «Мистер Зеленский должен определить, что считается успехом и когда вести переговоры, потому что это его страна», — подчеркнул при этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ею руководит президент Владимир Путин. Это произошло после референдумов о присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин говорил, что Москва готова к переговорам. «Если они созреют для этого — пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован», — сказал он 14 октября на пресс-конференции в Астане.

25 октября конгрессмены отозвали свое обращение. Лидер прогрессивной фракции (состоит из наиболее левых членов Демократической партии) Прамилы Джаяпал пояснила, что его письмо не было должным образом проверено, его публикация была несвоевременной и произошла на фоне заявлений конгрессменов-республиканцев о возможном сокращении поддержки в адрес Украины в случае победе на выборах в ноябре. Могло сложиться впечатление о близости этих позиций, указала она.

На прошлой неделе лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти счел, что Вашингтон не сможет оказывать Киеву поддержку в прежнем объеме из-за экономических сложностей. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — предположил конгрессмен. При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл призвал Белый дом нарастить поддержку Украины «для предотвращения российской агрессии».

В Киеве слова Маккарти были шокированы, рассказал FT глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — отметил он.

Российские власти неоднократно критиковали страны Запада за оказание военной помощи Украине. В Кремле заявляли, что цели военной операции будут выполнены несмотря на поставки западного оружия Киеву.

