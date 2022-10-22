Лидеры республиканцев в конгрессе поспорили о военной помощи Украине

Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти ранее допустил ограничение помощи Украине. При этом его однопартиец во главе республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал дополнительную поддержку Киева

Кевин Маккарти и Митч Макконнел (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена увеличить военную помощь Украине, пишет Financial Times. Это произошло через несколько дней после того, как лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти допустил ограничение помощи Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.

«Администрация Байдена и наши союзники должны сделать больше, чтобы предоставить Украине средства, необходимые для предотвращения российской агрессии», — сказал Макконнелл.

Он также пообещал, что в случае получения большинства республиканцами на выборах сенат сосредоточит свое внимание на дополнительной помощи Украине.

Маккарти ранее на этой неделе заявил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно продолжать оказывать помощь Украине в прежних объемах. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — сказал он.

Большинство в палате представителей и сенате сейчас занимают демократы. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 8 ноября. Выделение помощи Украине должно быть одобрено палатой представителей и сенатом, а потом подписано президентом, указывает FT.

Президент США Джо Байден ранее выразил обеспокоенность в связи с возможным ограничением помощи Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.

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На Украине «шокированы» заявлением в Республиканской партии о возможном сокращении помощи Киеву, говорил ранее FT глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Он указал, что после недавнего визита в США и встречи с Маккарти представителей Украины заверили в «двухпартийной» поддержке Киева. О непонимании позиции Маккарти также заявили в МИД Украины, но выразили надежду на дальнейшую поддержку со стороны обеих ключевых партий США.

Очередной пакет помощи Украине, в этот раз на $725 млн, президент США Джо Байден анонсировал в середине октября. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему.

Москва не раз выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада, а Минобороны России сообщало об уничтожении и захвате на украинской территории иностранного вооружения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что НАТО де-факто «влезло» в конфликт на Украине, а глава МИДа Сергей Лавров выражал мнение, что, оказывая военную помощь Киеву, альянс вступает в «прокси-войну» с Россией.