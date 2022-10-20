FT узнала о «шоке» Киева из-за угроз республиканцев сократить помощь США

Лидер меньшинства в Конгрессе США ранее не исключил, что финансовая поддержка Киеву может быть ограничена в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. Представители Украины сообщили FT, что «шокированы» этим заявлением

Фото: Zuma / ТАСС

Украинские официальные лица были «шокированы» из-за предположений членов республиканской партии США о том, что финансовая поддержка Киеву может быть ограничена в случае победы партии на ноябрьских промежуточных выборах. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В частности, газета приводит заявление лидера меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предположил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Украине в таких же объемах. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — сказал республиканец.

После этого глава президентской партии «Слуга Народа» Дэвид Архамия сообщил Financial Times, что на Украине «шокированы» заявлением Маккарти. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — указал Арахамия.

Представитель украинского МИДа Олег Николенко также сообщил о непонимании позиции Маккарти, однако подчеркнул, что Киев рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» со стороны США, особенно с учетом военного конфликта.

Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

С начала конфликта на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Так, в конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 млрд.

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