FT узнала о «шоке» Киева из-за угроз республиканцев сократить помощь США
Украинские официальные лица были «шокированы» из-за предположений членов республиканской партии США о том, что финансовая поддержка Киеву может быть ограничена в случае победы партии на ноябрьских промежуточных выборах. Об этом сообщает Financial Times (FT).
В частности, газета приводит заявление лидера меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предположил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Украине в таких же объемах. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — сказал республиканец.
После этого глава президентской партии «Слуга Народа» Дэвид Архамия сообщил Financial Times, что на Украине «шокированы» заявлением Маккарти. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — указал Арахамия.
Представитель украинского МИДа Олег Николенко также сообщил о непонимании позиции Маккарти, однако подчеркнул, что Киев рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» со стороны США, особенно с учетом военного конфликта.
Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.
С начала конфликта на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Так, в конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 млрд.
В июле власти Украины сообщали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.
Москва не раз критиковала военную поддержку Украины со стороны западных государств. «Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил в середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.