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Конгрессмены отозвали письмо в Белый дом с призывом к диалогу с Россией

Конгрессмены США отозвали письмо в Белый дом с предложениями по урегулированию на Украине
В документе содержались призывы к поиску дипломатического решения конфликта, смягчению санкций и переговорам с Москвой. В администрации Байдена идею не поддержали, и группа конгрессменов отозвала письмо
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Группа демократов из нижней палаты американского конгресса, которые накануне обратились к Белому дому с предложениями по урегулированию конфликта на Украине, отозвали свое письмо, пишет Reuters со ссылкой на заявление лидера прогрессивной фракции (состоит из наиболее левых членов Демократической партии) Прамилы Джаяпал.

30 конгрессменов от Демократической партии 24 октября направили в Белый дом письмо с призывом «искать любой дипломатический путь» к прекращению конфликта с сохранением «свободной и независимой Украины», который устроит украинский народ. «Такая схема, вероятно, будет включать стимулы для прекращения военных действий, в том числе некую форму смягчения санкций», — отмечается в документе. Альтернативой дипломатии его авторы назвали «затяжную войну».

«Мы согласны с мнением администрации, что Америка находится не в том положении, чтобы давить на Украину в принятии суверенных решений, и с провозглашенным вами принципом «ничего об Украине без Украины». Но как законодатели, которые отвечают за трату десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такая вовлеченность в эту войну обязывает Соединенные Штаты серьезно рассматривать все возможные пути, включая прямое общение с Россией, чтобы уменьшить ущерб и поддержать Украину в достижении мирного соглашения», — объясняют демократы.

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя письмо, заявил, что Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева. Конфликт мог бы закончиться сегодня, «если бы господин [Владимир] Путин поступил правильно и вывел свои войска», добавил Кирби.

Джаяпал в своем заявлении объяснила, что письмо было написано несколько месяцев назад и его отправили без предварительной проверки.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ею руководит Путин, после того как Россия признала результаты референдумов в республиках Донбасса и Херсонской и Запорожской областях.

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Москва заявляет о готовности к диалогу и призывает Украину прекратить огонь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что однажды Зеленский «забудет» о своем решении или ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — предположил глава МИДа.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США Конгресс США Украина Белый дом
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