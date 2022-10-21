Байден увидел риск сокращения помощи Украине при победе республиканцев

Лидер меньшинства в конгрессе США ранее не исключил, что финансовая поддержка Киеву может быть ограничена в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. Байден заявил, что обеспокоен подобными заявлениями

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Президент Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что республиканцы могут заблокировать дополнительную финансовую помощь Украине в случае победы их партии на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс США. Об этом глава государства заявил на съезде демократов в Питсбурге, передает Bloomberg.

«Я обеспокоен этим [возможным сокращением помощи Украине], потому что они [республиканцы] сказали, что сократят ее», — заявил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Так президент прокомментировал заявление лидера республиканской партии в палате представителей Кевина Маккарти, который во вторник заявил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Украине в прежних объемах. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — сказал он.

На заявление Маккарти ранее также отреагировали представители Украины, которые рассказали, что были «шокированы» услышанным: «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинскую сторону заверили, что двухпартийная поддержка Киева остается приоритетом».



Представитель украинского МИДа Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что Киев рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» со стороны США, особенно с учетом военного конфликта.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

После начала конфликта на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Так, в конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 млрд.



Москва не раз критиковала военную поддержку Украины со стороны западных государств. «Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил в середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.