Сроки мобилизации, удары и музыка. Главные заявления Путина в Астане

Владимир Путин принял участие в саммите глав стран СНГ в Астане и дал там пресс-конференцию, где рассказал о ходе военной операции, переговорах и мобилизации. Главные заявления — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

О военной операции

«То, что происходит сегодня, малоприятно — мягко говоря. Но это все то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные».

«В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет во всяком случае сейчас, а там видно будет».

10 октября президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению Минобороны и плану Генштаба. По его словам, в случае продолжения терактов на российской территории «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз». Минобороны сообщило об ударах в понедельник и во вторник, что их цель достигнута и все назначенные объекты поражены.

«В Крыму проживают 2,5 млн человек. [Украинские власти] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия — не было бы других. Вот [Крымский] мост взорвали, теперь нам нужно десять раз подумать об обеспечении сообщения с Крымом по территории. Насколько это важно для Российской Федерации?».

«Это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение [Украины, НАТО] или что? Вот надо понять, что это такое».

«В любом случае введение каких-либо войск в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать». (В ответ на вопрос о возможности введения войск НАТО на Украину).

Video

О мобилизации

«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены».

16 тыс. мобилизованных выполняют боевые задачи, 33 тыс. находятся в подразделениях.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он пояснил, что мобилизации будут подлежать те, кто находится в запасе, прежде всего те, кто проходил службу. Министр обороны Сергей Шойгу в тот же день заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек.

Об уехавших из страны после начала мобилизации: «Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина».

«Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Я сказал — 222 тыс. сейчас находятся в войсках, в так называемых частях формировательных. Там первичная подготовка от пяти до десяти дней. Затем уже в зависимости от военно-учетной специальности поступают уже в боевые части, и там подготовка от пяти до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание».

«Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан».

На пресс-конференции у Путина спросили: «Как так получается, что люди оказываются на фронте, еще даже трех недель не прошло с момента объявления мобилизации, и там погибают». 13 октября власти Челябинской области сообщили о гибели пяти призванных по мобилизации жителях региона, не уточнив место и обстоятельства. В тот же день заместитель главного редактора «РИА Новости» Наталья Лосева сообщила в своем Telegram-канале о гибели чиновника из правительства Москвы, мобилизованного 23 сентября. «Боевого опыта ноль», — написала она.

О теракте на Крымском мосту

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, взрывчатое вещество, был отправлен морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет — это вопрос, ответа на него пока нет. <...> Но если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения терактов, то, конечно, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека. У моста обрушились два автомобильных пролета, также загорелись цистерны с топливом проходящего мимо поезда. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

Зерновая сделка, в рамках которой заработали гуманитарные коридоры в Черном море, — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое позволяет вывозить из трех украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий. Помимо этого, согласно этой договоренности, ООН способствует снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать свое зерно. Документы в рамках сделки были подписаны 22 июля в Стамбуле. «Он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, к сожалению, это зерно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября.

О переговорах

«Они [украинские власти] все время говорили о том, что хотят переговоров и вроде как просили этого, а сейчас приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. Ну, о чем же здесь можно говорить?»

«Я <…> говорил о том, что мы открыты, мы всегда открыты [для переговоров]. Мы даже в Стамбуле [в конце марта] достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало, вот и все. Если они созреют для этого — пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».

«Президент ОАЭ занимается этим, в том числе, занимается вопросами гуманитарного характера, обменами и так далее. И небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны».

Индия и Китай также «всегда говорят о необходимости наладить диалог и решать все мирным путем». «Это наши близкие союзники, партнеры, мы уважаем их позицию».

О возможности переговоров с президентом США Джо Байденом на саммите G20: «Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет».

Саммит «двадцатки» должен пройти на Бали 15-16 ноября. О своем участии в нем Путин сказал так: «Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем».

Об украинской культуре

«Как мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет. Я понимаю, с чем это связано, это на фоне всех эмоций сегодняшних происходит, но я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень популярными хиты на украинском языке, и я думаю, что мы не должны уподобляться тем, которые <…> отменяют какую бы то ни было культуру, культура здесь вообще ни при чем». (Ответ на вопрос о мужчине, которого оштрафовали в Москве за прослушивание украинской музыки).

13 октября Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа жителю столицы Антону Усову за прослушивание украинской музыки. Мужчину признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). В судебном постановлении говорилось, что Усов «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В нем было сказано, что машина стояла «в общественном месте, вблизи проходившего мероприятия «Российская энергетическая неделя 2022». Мужчина открыл окна автомобиля, прикрепил на панель автомобиля флаг и «включил гимн <...>, привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».